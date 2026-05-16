乃木坂46筒井あやめ、6種の手作りパンに絶賛の声「本格的すぎる」「お店の売り物かと」
【モデルプレス＝2026/05/16】乃木坂46の筒井あやめが5月15日、自身のInstagramを更新。手作りのパンを披露し、話題になっている。
【写真】乃木坂人気メン「本格的すぎる」6種の手作りパン
筒井は「パン焼くの楽しいよっ」とつづり、手作りのパンのショットを投稿。メロンパン、ロールパン、コーンパン、ウインナーパンなど6種類の手作りのパンを披露している。
この投稿にファンからは「本格的すぎる」「お店の売り物かと思うくらい綺麗」「器用で憧れる」「美味しそうで食べたい」「自分で作れるの尊敬する」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】乃木坂人気メン「本格的すぎる」6種の手作りパン
◆筒井あやめ、手作りパン披露
筒井は「パン焼くの楽しいよっ」とつづり、手作りのパンのショットを投稿。メロンパン、ロールパン、コーンパン、ウインナーパンなど6種類の手作りのパンを披露している。
◆筒井あやめの手作りパンが話題
この投稿にファンからは「本格的すぎる」「お店の売り物かと思うくらい綺麗」「器用で憧れる」「美味しそうで食べたい」「自分で作れるの尊敬する」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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