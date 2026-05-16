きのう（15日）、岡山県真庭市で小学生を対象にした落語会が開かれ、子どもたちも落語に挑戦しました。 【写真を見る】子どもたちも落語や小噺に挑戦会場は爆笑の渦に真庭市で “こども寄席” 【岡山】 「まず警察官がピーポーピーポー」「芸が細かいな」 小学生に落語の楽しさを知ってもらおうと、真庭市の旧遷喬尋常小学校で開かれた「こども寄席」です。 落語家の桂米輝さんと桂八十助さんがそ