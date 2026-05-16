【コワモテ部長の可愛いヒミツ】 連載開始日：5月16日より毎週土曜0時更新 NHN comicoは、同社が提供するマンガアプリ「comico」（iOS/Android/WEB版）において、5月16日よりオリジナル新連載「コワモテ部長の可愛いヒミツ」を配信する。 本作は、「運命の番じゃないなら今夜だけ」で「BLアワード2025」webtoon部門12位を獲得したほか、「カタコイ日記」、「お前のアレを俺にちょうだい