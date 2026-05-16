NHN comicoは、同社が提供するマンガアプリ「comico」（iOS/Android/WEB版）において、5月16日よりオリジナル新連載「コワモテ部長の可愛いヒミツ」を配信する。

本作は、「運命の番じゃないなら今夜だけ」で「BLアワード2025」webtoon部門12位を獲得したほか、「カタコイ日記」、「お前のアレを俺にちょうだい！」など、多数のBL作品を手掛ける綾瀬まの氏による最新作。26歳の生意気部下と40歳の鬼部長が織りなす、ギャップたっぷりの年の差リーマンBLとなっている。

□「コワモテ部長の可愛いヒミツ」

【あらすじ】

26歳の生意気部下×40歳の鬼部長、挿れたら終わり!? な、いちゃいちゃエロコメ！

鬼山誠（おにやま まこと）は、無愛想でスパルタなことから、会社では「鬼部長」と呼ばれ恐れられている。そんな鬼山には「もっちゃん」という名のぬいぐるみをこよなく愛するという、誰にも言えない秘密があった。

自分だけの密かな趣味としてぬい活を楽しんでいた鬼山だったが、ある日、部下の須藤樹（すどう いつき）に、ぬい活中の写真を撮られ、脅されてしまう。

「前から部長のこと、いいカラダしてんなーって思ってたんですよね。だから…抱かせてくださいよ」

もちろん鬼山に男性との経験は無いが、もっちゃんとぬい活のことがバレるくらいなら……と、須藤の要求を受け入れ、そこからカラダ開発の日々が幕を開けることに！

その過程で、須藤の意外な器用さや優しさを知り、ギャップを感じる鬼山。須藤も鬼山の不器用で可愛らしい一面を見るたびに、気持ちに変化が…？

恋愛下手な二人の、脅し脅されの関係……一体どうなる!?

主要キャラクター

鬼山誠（おにやま まこと）

会社では「鬼部長」と呼ばれ恐れられているコワモテの40歳。ぬいパパという意外な一面を持ち、その秘密を14歳年下の須藤（攻め）に知られ脅されてしまう。

須藤樹（すどう いつき）

鬼山の部下。以前から鬼山の容姿を気に入っており、秘密をバラさない代わりに体の関係を要求する。軽い雰囲気の男だが、意外と器用で面倒見が良い。

(C)綾瀬まの/comico

