ビジネスは「浅い人間関係」で回っていく。職場や取引先など、適度な距離感で成り立つ関係においては、会話のうまさがそのまま信頼につながるとは限らない。むしろ、話しすぎることで距離が生まれてしまうこともあるという。※本稿は、副業・起業アドバイザーの三浦孝偉『「浅い人間関係」がうまくいく 「20点」でつきあうコミュニケーション術』（清談社Publico）の一部を抜粋・編集したものです。「相槌のうまさ」は最強の営業ツ