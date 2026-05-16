ビジネスは「浅い人間関係」で回っていく。職場や取引先など、適度な距離感で成り立つ関係においては、会話のうまさがそのまま信頼につながるとは限らない。むしろ、話しすぎることで距離が生まれてしまうこともあるという。※本稿は、副業・起業アドバイザーの三浦孝偉『「浅い人間関係」がうまくいく 「20点」でつきあうコミュニケーション術』（清談社Publico）の一部を抜粋・編集したものです。

「相槌のうまさ」は

最強の営業ツール

ぼくが独立してすぐに仲よくなったビジネスパートナーは元俳優で、どんな相手ともすぐに仲よくなる天才でした。その秘訣を聞いたら、返ってきた言葉が印象的でした。

「三浦さん、相槌の種類、いくつ持ってます？」

最初は意味がわからなかったけど、なるほどと思いました。

彼は、相槌を「意図的に使い分けていた」んです。たとえば、

「へぇー」は共感

「それ、おもしろいですね！」は興味

「なるほど、それで？」は促し

「たしかに！」は同意

この4つだけでも、会話の空気は変わります。

要は、相槌とは、「相手の話を前に進めるトリガー（引き金）」だということ。

ぼくがプレゼンで苦手なクライアントを攻略できたのも、提案にうなずきながら聞き、「なるほど」「おもしろい」と反応を挟んだから。

それだけで相手の表情が変わる瞬間を、何度も見てきました。

もうなんとなくおわかりかと思いますが、「浅い人間関係」をマスターしている人の共通点は、お笑い芸人のようなトーキングスキルを持っているのではなく、質問を上手に行い、相槌も駆使して相手にとにかく気持ちよく話してもらったり、初対面であろうが名前をしっかり呼んだり、最後にまた会いたいと言ったりと、細かいノウハウの積み上げで信頼感を得ているのです。

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