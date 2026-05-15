かつて広島市中心部にあったビアホールが復活です。街を盛り上げようと今年も期間限定でオープンしました。「かんぱ～～い」イベントが始まった広島パルコには「キリンビヤホール」がありましたが、1991年に建物は取り壊されました。キリンビールは、かつて世代を超えた人々が集った場所で、去年から期間限定で開催しています。今年は「ビールスタンド重富」も参加し今日から3日間、オ&