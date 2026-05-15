エヌビディアのジェンスン・フアンCEO＝14日、北京（AP＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は14日、米半導体大手エヌビディアの人工知能（AI）向け半導体「H200」について、米政府が中国企業約10社への販売を承認したと報じた。実際の納入はまだ行われていないという。関係者の話として伝えた。ロイターによると、承認対象には電子商取引（EC）大手アリババグループ、IT大手の騰訊控股（テンセント）、動画投稿アプリ「T