人気が衰えないエキスポ2025の公式キャラクター「ミャクミャク」大阪・関西万博が閉幕しておよそ7ヵ月。いまだに公式キャラクター「ミャクミャク」の人気が止まらないという。なぜ熱が冷めないの!?ファンたちの声を聞いて回った。【写真】撮影待ちの長蛇の列が出来る万博記念公園ほか＊＊＊【ミャクミャクイベントは今も盛況！】昨年10月13日に閉幕した大阪・関西万博。あれからおよそ7ヵ月――。なんと！いまだにエキスポ