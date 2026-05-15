プロ雀士でモデル・タレントの岡田紗佳（32）が、7月22日に歌手デビューすることが決まり、これに先駆けて行われた記者発表会に登壇。【写真】「上からサヤカ」再び!?“巨大リーチ棒”手に妖艶な表情を浮かべる岡田紗佳ワーナーミュージック・ジャパンよりデビュー作「国士無双LOVE」で歌手デビューすることが発表された岡田は、記者発表会にジャケット写真と同じ“チャイナドレス×ミニスカ”コーディネートで登場。開口一