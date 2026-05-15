岡田紗佳、デビュー曲が「Mトーナメント」オフィシャルソングに 自ら“営業”
プロ雀士でモデル・タレントの岡田紗佳（32）が、7月22日に歌手デビューすることが決まり、これに先駆けて行われた記者発表会に登壇。
【写真】「上からサヤカ」再び!? “巨大リーチ棒”手に妖艶な表情を浮かべる岡田紗佳
ワーナーミュージック・ジャパンよりデビュー作「国士無双LOVE」で歌手デビューすることが発表された岡田は、記者発表会にジャケット写真と同じ“チャイナドレス×ミニスカ”コーディネートで登場。開口一番「今まではモデル、タレント、プロ雀士と名乗ってきましたが、なんと今日から新たに歌手も加わるということで、『国士無双LOVE』という曲でデビューさせていただきます。7月22日、皆さんにお届けできたらうれしいです」とあいさつした。
「6月から始まる『Mトーナメント』のオフィシャルソングにもなる」と明かし、その経緯について「まだMリーグファイナルが終わっていないんですけど、実際にこの曲が出来上がった時に、Mリーグのスタッフさんに『エンディングに使ってもらえたりしないですかね』って直談判しに行ったら、うまくいきまして（笑）。Mトーナメントのエンディングに使っていただけるようになりました」と自らの“営業”が奏功したと告白。
「（6月から）一足早く麻雀ファンの皆さんに聞いていただいたらうれしいなと思っています」と、アピールした。
【写真】「上からサヤカ」再び!? “巨大リーチ棒”手に妖艶な表情を浮かべる岡田紗佳
ワーナーミュージック・ジャパンよりデビュー作「国士無双LOVE」で歌手デビューすることが発表された岡田は、記者発表会にジャケット写真と同じ“チャイナドレス×ミニスカ”コーディネートで登場。開口一番「今まではモデル、タレント、プロ雀士と名乗ってきましたが、なんと今日から新たに歌手も加わるということで、『国士無双LOVE』という曲でデビューさせていただきます。7月22日、皆さんにお届けできたらうれしいです」とあいさつした。
「（6月から）一足早く麻雀ファンの皆さんに聞いていただいたらうれしいなと思っています」と、アピールした。