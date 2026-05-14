2026年5月12日、中国のポータルサイト・捜狐に「NARUTO -ナルト-」の言葉が大人を癒やしてくれる理由について論じた記事が掲載された。記事は、「『NARUTO -ナルト-』は放送終了から長い年月がたった今でも繰り返し見返す人が後を絶たない。熱いバトルが好きな人もいれば、キャラクターの成長に引かれる人もいる。しかし、この作品が無数の人の青春に残り続けている本当の理由は、主人公のうずまきナルトが持つひたむきさにある。