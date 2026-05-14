Thypochは5月14日（木）、AF機構搭載の交換レンズ「Voyager 24-50mm f/2.8」を6月上旬に発売すると発表した。価格は649ドル/569ユーロ。正規代理店による日本での流通は未定。対応マウントはソニーE。 中国の光学ブランドとして初めて開発されたという、35mmフルサイズ対応のAFズームレンズ。中国メーカーの35mmフルサイズ対応AFレンズとしては、これまで単焦点レンズしかなかった。なお本レン