【女子旅プレス＝2026/05/14】石川県にある現「のと里山空港」が、世界初となるポケモンの名を冠した空港「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」として、2026年7月7日（火）から2029年9月末までの期間限定でリニューアルオープンする。【写真】世界初“ポケモン空港”賑やかな装飾やグッズ◆のと里山空港がポケモン仕様に、到着からワクワクが止まらない今回の取り組みは、一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団と石川県による