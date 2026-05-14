ピーチ、東京・ソウルに新たな空路を発表 成田〜仁川線を新設 韓国路線で初の機内食事前購入も開始へ
航空会社のPeach Aviation（ピーチ）は14日、9月20日から東京（成田）〜ソウル（仁川）線を開設すると発表し、航空券の販売を開始した。成田空港発着の国際線の新規路線開設は、2019年以来、7年ぶり。運賃は片道5680円から。
【写真】機内食「濃厚ミートソーススパゲッティ」「千房のお好み焼（豚玉）」など
今回就航する東京・ソウル線は、朝9時台に成田を出発し、昼にはソウルに到着するスケジュールで、到着後すぐに現地の魅力を最大限に楽しむことが可能。帰りはゆっくりと朝食など余裕を持って滞在し、夕方には日本に到着できる。さらに、羽田空港発着路線と自由に組み合わせることで、柔軟な旅程を組むことができる。
また、同社の韓国路線では初となる機内食の事前購入を開始。メニューには「濃厚ミートソーススパゲッティ」「ゴロっとチキンのカレーライス」「鶏肉のガパオ風ごはん」「千房のお好み焼（豚玉）」などを用意する。
【運航スケジュール】2026年9月20日〜2026年10月24日
東京（成田）〜ソウル（仁川）線
便名「MM651」 成田発 9:30／仁川着 12:25（毎日）
便名「MM652」 仁川発 13:35／成田着 16:15（毎日）
【写真】機内食「濃厚ミートソーススパゲッティ」「千房のお好み焼（豚玉）」など
今回就航する東京・ソウル線は、朝9時台に成田を出発し、昼にはソウルに到着するスケジュールで、到着後すぐに現地の魅力を最大限に楽しむことが可能。帰りはゆっくりと朝食など余裕を持って滞在し、夕方には日本に到着できる。さらに、羽田空港発着路線と自由に組み合わせることで、柔軟な旅程を組むことができる。
【運航スケジュール】2026年9月20日〜2026年10月24日
東京（成田）〜ソウル（仁川）線
便名「MM651」 成田発 9:30／仁川着 12:25（毎日）
便名「MM652」 仁川発 13:35／成田着 16:15（毎日）