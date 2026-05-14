山形市の今年3月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて上昇し、物価の高止まりが続いています。2020年を100とした山形市の今年3月の消費者物価指数は、総合指数が113.4となり、前の年の同じ月と比べて1.0％上昇しました。前の月と比べても0.4％の上昇です。生鮮食品を除く総合指数は112.6で、前の年の同じ月と比べて1.5％、前の月と比べて0.5％それぞれ上昇しました。さらに、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は1