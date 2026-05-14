■これまでのあらすじ嫁から孫を預かる日が増え、息子夫婦の間で何か起きているのではないかと心配になる義母。結婚当初「お義母さんとは他人のままでいたい」と家族付き合いを拒否した嫁だったが、産後は義母宅に身を寄せるなどその言動には違和感があり、義母は嫁のことがわからなかった。【義母 Side Story】花音ちゃんは私にとって初孫。だから預かりたくないわけではありません。何が起きているのか、雪乃さんから事情を聞か