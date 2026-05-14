■これまでのあらすじ

嫁から孫を預かる日が増え、息子夫婦の間で何か起きているのではないかと心配になる義母。結婚当初「お義母さんとは他人のままでいたい」と家族付き合いを拒否した嫁だったが、産後は義母宅に身を寄せるなどその言動には違和感があり、義母は嫁のことがわからなかった。

【義母 Side Story】花音ちゃんは私にとって初孫。だから預かりたくないわけではありません。何が起きているのか、雪乃さんから事情を聞かせてほしいだけなんです。

私が息子に連絡すると詰め寄ると、雪乃さんの表情は一瞬こわばりました。…絶対、何か隠している。花音ちゃんを愛していることは、手作りの離乳食を見ればわかります。そんなに大切な娘なのに、どうして私に預けるようなことをするのでしょう？一体、何を隠しているの…？私は雪乃さんをほっておくことができませんでした。そんななか、息子から電話がかかってきて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)