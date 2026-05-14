嫁は何を隠しているの!? 娘を愛しているはずなのに義母に預けるその理由は？【うちの嫁が理解できない 第3話】
■これまでのあらすじ
嫁から孫を預かる日が増え、息子夫婦の間で何か起きているのではないかと心配になる義母。結婚当初「お義母さんとは他人のままでいたい」と家族付き合いを拒否した嫁だったが、産後は義母宅に身を寄せるなどその言動には違和感があり、義母は嫁のことがわからなかった。
嫁から孫を預かる日が増え、息子夫婦の間で何か起きているのではないかと心配になる義母。結婚当初「お義母さんとは他人のままでいたい」と家族付き合いを拒否した嫁だったが、産後は義母宅に身を寄せるなどその言動には違和感があり、義母は嫁のことがわからなかった。
【義母 Side Story】
花音ちゃんは私にとって初孫。だから預かりたくないわけではありません。何が起きているのか、雪乃さんから事情を聞かせてほしいだけなんです。
花音ちゃんを愛していることは、手作りの離乳食を見ればわかります。そんなに大切な娘なのに、どうして私に預けるようなことをするのでしょう？
一体、何を隠しているの…？
私は雪乃さんをほっておくことができませんでした。そんななか、息子から電話がかかってきて…。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)