Dannie Mayが、本日リリースとなった新曲「ネガティヴジャンキー」のMVを公開した。本作はDannie May渾身のフェスチューンとなっていて、スカを感じさせるアップテンポなリズムに、きらびやかなブラスサウンドが重なり、聴く者の高揚感を一気に引き上げる一曲に仕上がったとのこと。MVは、独特的な世界観を持つ3DCGデザインを手掛ける“sukeve”による、不気味さとポップが融合されたデザインが特徴となっている。そして、ディレク