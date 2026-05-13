Dannie Mayが、本日リリースとなった新曲「ネガティヴジャンキー」のMVを公開した。

本作はDannie May渾身のフェスチューンとなっていて、スカを感じさせるアップテンポなリズムに、きらびやかなブラスサウンドが重なり、聴く者の高揚感を一気に引き上げる一曲に仕上がったとのこと。

MVは、独特的な世界観を持つ3DCGデザインを手掛ける“sukeve”による、不気味さとポップが融合されたデザインが特徴となっている。そして、ディレクションを務めるのはメンバーのYunoだ。今作は、「冥界へ送られたファーストペンギンたちの楽園」がテーマの映像作品になっているというので、ぜひチェックしていただきたい。

また、「ネガティヴジャンキー」リリースによる、メンバーそれぞれのコメントも到着している。

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◾️マサ（Vo, G）コメント

曲作りにおけるダサさとキャッチーさは、表裏一体だと思っています。

「ネガティブジャンキー」は、デモが出来た朝に聴き直して思わず「うわ、ダッセぇええ（嬉）」と震えた記憶があります。

最終的に今回は堅牢さと抜け感の両立を意識しました。

キャッチーなメロディを軸に、骨太なドラムと、どこかボカロ文化を感じさせるベースラインを重ねています。

その上に、タリラらしいエキセントリックなウワモノで彩ってもらいました。

結果としてかなりダニーメイらしいライブチューンに仕上がったと思います。

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◾️田中タリラ（Vo, Key）コメント

アレンジの方向性で過去一悩んだ曲です。

“今のDannie May的フェス曲を作ろう”という制作の中で、過去曲の「未完成婚姻論」「色欲」などのダークポップの流れを崩しすぎず、且つ「ぐーぐーぐー」のようなお茶の間で聴いても受け入れられる方向性を見出すのに時間がかかりました。

しかし沢山悩んだ分、Dannie Mayの新しい可能性を感じられる曲になったし思い入れも強くなりました。

フェスでこの曲を演奏するのが楽しみです。

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◾️Yuno（Vo, クリエイター）コメント

昨今の僕達はなんだか悲観的になる事に慣れてしまった気がします。

真っ当に生きても不運に見舞われるこの世界で、自ら不幸を取りに行く必要なんてないんじゃないかと思います。

本作は「賽の河原」がテーマになっていて、石積みを”ジャンク”フード、ハンバーガーに見立ててMVを制作しました。

“悲観中毒”な僕達を救うアフロなヒーロー。

現実世界に嫌気がさした心に必要なのは圧倒的なおふざけです。

バカ、やりましょう。

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■3rdアルバム『MERAKI』 2026年1月7日（水）リリース

購入：https://dannie.lnk.to/meraki_CD ▼形態・価格

・初回盤（CD+Blu-ray）RZCD-67427/B ￥6,500（税込）

・通常盤（CD Only）RZCD-67428 ￥3,200（税込）

発売元：SKID ZERO ▼収録内容

＜CD＞

1.MERAKI

2.色欲

3.未完成婚姻論

4.りできゅらす

5.ラストパレード

6.創造ゲーム

7.春を交わして

8.FUNKY MUSIC!!

9.ユニーク

10.FULL PRIDE

11.レアライフ ＜Blu-ray＞ ※RZCD-67427/Bのみ

2025.07.12

Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション” FINAL

at 恵比寿LIQUIDROOM 本編ライブ映像を完全収録 ▼購入者特典 ※両形態共通

・特典CD（1曲入り）

新曲「虎」（demo）〈未配信音源〉

◾️＜Dannie May TOUR 2026「YOKAI」＞ 2026年

10月3日（土）名古屋 CLUB QUATTRO

10月4日（日）大阪 BIGCAT

10月9日（金）Zepp DiverCity ▼チケット販売情報

Official HP二次先行：〜2026/5/18（月）23:59

https://w.pia.jp/t/danniemay-tour26/