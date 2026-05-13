アルゼンチン出身のラッパーで、今夏のフジロック出演も決定しているトレノ（Trueno）が通算4作目となるアルバム『TURR4ZO』をリリース。スペイン語ヒップホップの可能性をグローバル規模で更新し続ける彼の最新モードを、音楽ライターの渡辺志保に解説してもらった。Photo by Agustín Gómezアルゼンチン音楽史を編み直すサウンドブエノスアイレスのヒップホップ・シーンの牽引者でもあるトレノ（Trueno）。2002年生まれ