この記事をまとめると ■ランドクルーザーFJは全長4575mmのボディに本格クロカン性能を凝縮した ■ハイラックス系ラダーフレーム採用で高耐久を実現 ■2026年秋登場説も浮上し販売店では争奪戦を警戒している コンパクトでもランクルはランクル 今後登場するトヨタの新型車で、とくに注目される車種がランドクルーザーFJだ。ランドクルーザーを名乗るから悪路向けのSUVだがボディはコンパクトで、全長は4575mm、全幅は1855mm、全