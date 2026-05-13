「ヤクルト−阪神」（１３日、神宮球場）降雨の影響で試合開始が１５分遅れ、１８時１５分となった。球場周辺では午後５時過ぎから雨が降り始めており、「試合開始を見合わせます」とのアナウンスがあった。ヤクルトはリーグトップ５勝を挙げている山野、阪神は６日・中日戦で３試合連続完封を達成した高橋遥人投手が先発予定となっている。