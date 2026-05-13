有楽製菓の「ブラックサンダー」シリーズから「ハワイアンサンダー」が2026年5月19日(火)に登場します。香ばしくローストしたマカダミアナッツの豊かな風味に、ココナッツパウダーとココナッツペーストを贅沢に使った「Wココナッツ」のコクを重ね、南国らしいやわらかな甘さとさわやかな味わいが特長とのこと。一足早く食べられる機会を得られたので、その味を確かめてみました。『ハワイアンサンダー』新発売 ｜お知らせ｜有楽製