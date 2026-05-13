お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが13日までにオフィシャルブログを更新。友人家族が撮影した“リアルな夫婦ショット”を公開した。 2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。 ７日に「初体験」と題して更新したブログでは、「GWは友人家族