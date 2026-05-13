サントリービバレッジ＆フード [東証Ｐ] が5月13日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比3.2％減の149億円に減り、通期計画の890億円に対する進捗率は16.8％となり、5年平均の17.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.5％→6.7％に悪化した。 株探ニュース