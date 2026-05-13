【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿が、パーソナリティーを務める11日深夜放送のニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（深夜1時〜）に出演。近所に住む有名人夫婦について明かした。【写真】チョコプラ松尾の近所に住む有名人夫婦◆松尾駿、近所に住む人気俳優明かすこの日、チョコレートプラネットは、月曜パーソナリティーの俳優・山田裕貴が休みのため、同番