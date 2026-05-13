この記事をまとめると ■アジアの自動車ショーはユーザーへの販売重視である ■技術展示が集客と販促に直結しているため各メーカーが力を入れている ■中国勢はBEV以外を強くアピールする傾向にある 技術展示は“見せる販促” アジアの自動車ショーは、会場で新車を販売するトレードショーに特化しているのが大きな特徴。量販主要ブランドの展示ブースには広めでテーブルとイスが多数置かれた商談コーナーが併設されており、一般