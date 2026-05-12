【モデルプレス＝2026/05/12】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃12が5月12日に放送され、Sakura Tobi（飛咲来）がSAINT SATINE（セイント・サティーン）のデビューメンバーに決定。この記事では、歌・ダンス未経験の田舎育ちの少女が全米デビューを掴むまでの軌跡を振り返る。【プロフィール】【写真】全