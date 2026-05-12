ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、子育てに関するお役立ちコラム。今回は「保育園の洗礼」を経た「新生活への臨み方」について解説します。※写真はイメージです◆頑張りすぎないためのマインドセットを慌ただしく過ぎ去った入園式から1ヶ月。新しい環境への期待とともに始まった新生活ですが、5月に入り、親子ともに少しずつ疲れが出てくる頃ではないでしょうか。「やっと仕事に復帰できた」という