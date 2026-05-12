磐越道のバス事故を受け、広島県教委が現状把握のための調査を始めました。5月6日、高校生を乗せたバスが部活動の移動中、福島県の磐越道でガードレールに衝突し1人が死亡した事故。これを受け、広島県教育委員会は12日から県内の高校に対して、移動の現状を把握するため、聞き取りを始めました。調査は今後の対応策を検討するためで、貸し切りバスを使う際の手続き方法などを確認するということです。【2026年5月12日