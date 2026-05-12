【モデルプレス＝2026/05/12】俳優の秋野暢子が5月12日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「朝から元気が出そう」煮物・サラダなど残り物とトースト並ぶ食卓◆秋野暢子、お弁当の残り物活用した朝ご飯披露秋野は「昨日のお弁当の残り物で朝ご飯です」と紹介し、朝ご飯の写真を投稿。しっかりと味が染み込んだ肉とごぼうの煮物、かぼちゃの和え物、ブロッコリーなどの残り物に、トーストやフルーツ