有名女優「お弁当の残り物で朝ご飯」食卓風景に「親近感湧く」「飾らない感じが素敵すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】俳優の秋野暢子が5月12日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「朝から元気が出そう」煮物・サラダなど残り物とトースト並ぶ食卓
秋野は「昨日のお弁当の残り物で朝ご飯です」と紹介し、朝ご飯の写真を投稿。しっかりと味が染み込んだ肉とごぼうの煮物、かぼちゃの和え物、ブロッコリーなどの残り物に、トーストやフルーツを添えた品数豊富な食卓を披露している。
また「これ昨日のガラススタジオで食べたお弁当 同じでしょ」と記し、同じおかずが盛り付けられたお弁当の写真も公開。「さて〜今日は絵の製作です。何を描きましょうか。頭に、あるのは…ライオンです」と意欲的につづっている。
この投稿は「親近感湧く」「バランス最高」「飾らない感じが素敵すぎる」「朝から元気が出そう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「朝から元気が出そう」煮物・サラダなど残り物とトースト並ぶ食卓
◆秋野暢子、お弁当の残り物活用した朝ご飯披露
秋野は「昨日のお弁当の残り物で朝ご飯です」と紹介し、朝ご飯の写真を投稿。しっかりと味が染み込んだ肉とごぼうの煮物、かぼちゃの和え物、ブロッコリーなどの残り物に、トーストやフルーツを添えた品数豊富な食卓を披露している。
◆秋野暢子の投稿に「親近感湧く」と反響
この投稿は「親近感湧く」「バランス最高」「飾らない感じが素敵すぎる」「朝から元気が出そう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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