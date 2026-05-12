5月7日（木）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、講師の先生が指南する“激狭キッチン活用術”にMCのDAIGOが感動するひと幕があった。 ©ABCテレビ テーマは「食材３つで！」。さけ、スナップえんどう、青ねぎの３つでできる、ごちそう感たっぷりの一品「鮭のねぎマヨ焼き」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生から教わった。 番組に届いた料理