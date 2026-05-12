BMWの新世代モデル「ノイエクラッセ」の技術を導入 BMW 740 xDrive BMW 7シリーズは1977年に初代が誕生したフラッグシップセダン。現行型は2022年4月に発表された7代目だ。BMWは今回のマイナーチェンジを「BMWグループ史上最大規模のアップデート」と謳っており、2025年9月発表の新型電動SUV「iX3」を皮切りに展開が始まったBMWの新世代モデル「ノイエクラッセ」の技術が採り入れられている。輪郭が発