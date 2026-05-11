この記事をまとめると ■2023年7月の道路交通法改正により「特定小型原動機付自転車」の制度が設けられた ■カーボンニュートラルの実現に向けた「ラストワンマイル」の移動手段であった ■手軽に乗れてしまうことで事故や交通違反が急増している 手軽に乗れるがゆえにルール違反が続出 2023年7月の道路交通法改正により施行された「特定小型原動機付自転車（以下、特定小型原付）」の制度は、日本の都市交通における大きな転換