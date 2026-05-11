石油の国家備蓄の追加放出が10日、男鹿市でも始まりました。全国10か所から追加で放出される石油は国内消費の20日分に相当しますが、県民からはこの先も石油が安定的に確保されるのか不安の声が上がっていました。10日に始まった男鹿市にある秋田国家石油備蓄基地からの追加放出。海底のパイプラインを通して積み込まれ、3回に分け合わせて40万キロリットルが放出されます。全国10か所で行われている追加放出の量は合わせて580万キ