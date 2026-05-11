石油の国家備蓄の追加放出が10日、男鹿市でも始まりました。



全国10か所から追加で放出される石油は国内消費の20日分に相当しますが、県民からはこの先も石油が安定的に確保されるのか不安の声が上がっていました。



10日に始まった男鹿市にある秋田国家石油備蓄基地からの追加放出。



海底のパイプラインを通して積み込まれ、3回に分け合わせて40万キロリットルが放出されます。



全国10か所で行われている追加放出の量は合わせて580万キロリットルで、国内消費の20日分に相当します。





高市総理大臣は11日の国会で「踏み込んだ節約をお願いする段階にない」と述べています。しかし、不透明な先行きに家計への不安を口にする人も少なくありません。男鹿市に住む女性会社員「1回の給油で6,000円くらいかかるんですけど、週1回入れているので2万4,000円とか5,000円くらいかかってます」男鹿市の自宅から秋田市まで車で通勤しているというこちらの女性。「一時的に今は、放出はいいと思ってるんですけど根本的に解決したわけではないと思っているので、そこらへん日本だけでどうにもできるわけではないと思うんですけどそこを解決してほしいなと」不安の声は地元の漁師からも上がっています。40年余りにわたり続けてきたサザエ漁では、多いときで一度に1万円程度の売り上げがあります。一方、船の燃料代は一度の漁で1,000円ほど。さらなる値上がりも懸念されます。漁師 船木安則さん「俺はもうやめるな、歳だから」「燃料だけでない。船もその通り。船さ付いている機械もその通り。体も具合悪ければだめだし。機械がだめなってもやめるよりない。（新たに）買ってまでやるって気分ではない」3月中旬からの備蓄放出により、国家備蓄、民間備蓄などの残りは今月5日時点であわせて206日分に。中東情勢収束の見通しがたたない中、石油の安定調達が実現するかどうかが引き続き焦点となります。