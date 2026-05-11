松本洋平文部科学大臣が7日、全国の公立高校で唯一マンガ学科がある県立高森高校などを視察しました。この視察は今後の教育改革に生かそうと特色ある県内の学校を視察した一環で行われ高森高校マンガ学科では実際に授業を視察しました。視察後は学校からの説明を受け生徒との意見交換会もあり、松本大臣は「目的意識をしっかり持って学んでおり 専門の人材育成の観点で大変参考になった」と話していました。県内では高森高校の他に