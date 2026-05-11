5月10日、パリロンシャン競馬場で行われた仏2000ギニー（G1・芝1600m）は、ミカエル・バルザローナ騎乗のライフが快勝。F.グラファール厩舎の管理馬が、217日ぶりの実戦で欧州3歳マイル王決定戦を制した。 ライフは1番ゲートから好スタートを決めると、道中は先行2頭を見る形で3番手を追走。直線ではロンシャン名物のオープンストレッチを巧みに突き、ロスなく抜け出した。外からコモレビが追い込んだものの、最後まで脚色は