気軽に登れる山=低山には心動かされる様々な魅力が満載。 モデル・登山系You Tuberとして活躍する山下舞弓さん。今回登った山は、千葉県君津市と富津市にまたがる高宕山（たかごやま）、標高330ｍ。「ちば眺望100景」にも選ばれる、周囲に高い山が少ないため標高の割には大パノラマが楽しめると評判の低山です。 今回の登山では隣の低山を経由するルートを選択。「石射太郎山」への登山道に入ると最初に目に止まったのは「