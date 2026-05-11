『絹本著色後醍醐天皇御像』（清浄光寺蔵、重要文化財）足利尊氏、新田義貞、楠木正成…鎌倉末期から南北朝時代に名を残した武士を描いた『太平記』。のちの尊王攘夷・皇国思想につながるなど、近現代に至るまで何百年も日本人の歴史認識を縛ったとされる重要史料だが、虚実ないまぜで取り扱いが難しいというのが歴史家の間では定説だ。NHK大河ドラマなど様々な時代劇の“種本”ともなる『太平記』の物語と、実際の史実をどう腑分