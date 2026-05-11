『絹本著色後醍醐天皇御像』（清浄光寺蔵、重要文化財）

足利尊氏、新田義貞、楠木正成…鎌倉末期から南北朝時代に名を残した武士を描いた『太平記』。のちの尊王攘夷・皇国思想につながるなど、近現代に至るまで何百年も日本人の歴史認識を縛ったとされる重要史料だが、虚実ないまぜで取り扱いが難しいというのが歴史家の間では定説だ。NHK大河ドラマなど様々な時代劇の“種本”ともなる『太平記』の物語と、実際の史実をどう腑分けして読み解けばいいのか。気鋭の中世史研究家が解説する。

（＊）本稿は『太平記史観 日本人の歴史認識を支配した物語』（谷口雄太著、角川新書）の一部を抜粋・再編集したものです。

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鎌倉幕府の大軍と熾烈な抗争を繰り広げた護良親王

北条氏＝鎌倉幕府を打倒し、次の政権を樹立したのは後醍醐天皇です。彼自身はその直前まで隠岐に流されていて、日本海を越え、伯耆国船上山を拠点にしたのは元弘三年（1333）閏二月から三月にかけてでした。以後も彼は伯耆国からは動いていません。

これに対し、畿内を中心に幕府と戦い続けたのが、後醍醐天皇の皇子・護良親王でした。護良親王は前年（1332）六月頃から動きを見せはじめ、紀伊国熊野や伊勢国方面での蜂起を経て、同年冬から翌年（1333）春にかけて、大和国吉野を拠点に、幕府の大軍と熾烈な抗争を展開しています。

護良親王は北条氏の振る舞いを「東夷」による「下剋上」であると痛烈に批判して、大量の令旨（命令書）を発給し、対する幕府も護良親王を名指しで非難し、逮捕から殺害に方針を切り替えて御教書（命令書）を出していきます。

護良親王

吉野自体は元弘三年閏二月には陥落しますが、楠木正成をはじめ、護良親王に呼応する反幕府軍は各地で戦闘を継続。それぞれ苦しい戦いを強いられますが、五月、最終的に幕府の打倒を果たします。護良親王はその端緒を開いたといえます。

こうした護良親王の行動ですが、はたしてそれは後醍醐天皇の「駒」としてのものだったのでしょうか。以下、呉座勇一さんの研究（呉座：2019年）を参照して具体的に見ていきます。

『太平記』は護良親王について、次のように示します。

『太平記』に描かれた護良親王の物語

まず、第一巻では、その聡明さゆえに、後醍醐天皇は彼を後継者（皇太子）に望んだけれども、「関東の計」として果たすことができず、護良親王は出家し、後に優れた天台座主となるとします。

第二巻では、しかしその山門と南都は後醍醐天皇が幕府打倒に期待を寄せる勢力であり、護良親王はそれに応えるべく動いたとします。そして、護良親王は幕府使節の上洛を受け、後醍醐天皇の南都下向を進言し、自身は近江国坂本で幕府軍を迎え撃ちます。

その後、第三巻・第四巻では、後醍醐天皇の逮捕と配流が示され、次いで、第五巻では、北条氏の不吉や怪異などが語られ、護良親王の逃避行へと続いていきます。

こう見ますと、後醍醐天皇と護良親王は一蓮托生であり、父の意を受けて子が動いているように読めます。『太平記』はあくまで後醍醐天皇を一つの中心として、物語を描いているわけです。

後醍醐天皇が行うべき土地の寄進も勝手に判断か

他方、史実としてはどうでしょうか。護良親王は後醍醐天皇の意向を受けているのでしょうか。

この点、護良親王の令旨は、後醍醐天皇の隠岐配流中から出されており、護良親王が「あま人のたよりにつけて」隠岐国に連絡することもあったとされていますが（『増鏡』）、必ずしも全てが後醍醐天皇から直接の命を受けてのことだったわけではなく、独自の判断もあったと見られます。

たとえば、森茂暁さんは、護良親王が「天に代わりて」北条氏を討つと述べていた点に注目し、護良親王が自身を天皇に擬したのではないかとしています（森：1991年）。森さんは、「護良の倒幕運動は父帝とは没交渉のまま独自の方針で進められたものと察せられる」とも述べています。

また、上横手雅敬さんも、楠木正成の官職昇進を護良親王によるものとし、土地の寄進や安堵なども含めて、本来は後醍醐天皇が行うべきことを、護良親王が勝手に行っていたとしています（上横手：1983年・1987年）。

足利尊氏と衝突し、失脚、そして暗殺

牡丹健一さんも、護良親王が味方の武士に官職を与えていたと見られる点に着目し、その独自性を評価しています（牡丹：2021年）。呉座勇一さんも、護良親王は後醍醐天皇の許可を得ず、独自の判断で令旨を発給していたとして、倒幕戦争を主導したのは、むしろ、護良親王であったと結論しています。

さらに、元弘三年（1333）五月、六波羅探題の陥落直後頃から、護良親王は将軍を名乗ります。彼が正式に征夷大将軍となる（後醍醐天皇から追認される）のは六月なので、将軍は自称です。

このように、護良親王が後醍醐天皇の命を受け忠実に動いていたとは必ずしもいえず、むしろ、その独自性・自律性がうかがえます。そのため、後醍醐天皇は六波羅攻撃を前にして軍法を定め、そして、幕府滅亡後は護良親王の令旨ではなく、自身の綸旨（命令書）を有効とする方針を打ち出すなど、護良親王の影響力を低下させていきます。

そして、護良親王は後醍醐天皇のもとで遇された足利尊氏とも衝突することとなり、やがて失脚、東国で殺されてしまいます。

護良親王が失脚した理由としては、実際のところ後醍醐天皇との確執があったと推認されるわけです。他方、『太平記』はむしろ、足利尊氏との対立を強調して、足利尊氏による後醍醐天皇への讒言と、後醍醐天皇による受理を直接の契機と描いています。

そして、『太平記』は護良親王を後醍醐天皇の「忠臣孝子」であり、彼は「孝子其父に誠あり」であったにもかかわらず、後醍醐天皇は足利尊氏の讒言を優先するとの判断ミスをしたとして、護良親王没後、天下は「将軍の世」になったと語ります。

現実のような自律的な姿より、むしろ、後醍醐天皇との一体性、後醍醐天皇の物語の一部として、護良親王は描かれているようです。

後白河法皇の皇子、以仁王との共通点

こうした護良親王の状況とよく似ているのが、以仁王の立場です。以仁王は後白河法皇の皇子で、治承四年（1180）、平氏打倒のため、源頼朝らに「令旨」を発給し、諸氏の蹶起を促したという人物です。

『吾妻鏡』はこの以仁王の「令旨」を受けて、源頼朝が挙兵したとしています。以仁王はたちまちに討たれたとされますが、源頼朝はその後も平氏の擁する安徳天皇による改元（治承→養和→寿永）を認めず、治承年号を使い続けるなど、「反乱軍」として行動していくことになります。木曽義仲も治承年号を用い、以仁王の遺児・北陸宮を支えて戦っています。

このように、以仁王の存在感・影響力はたしかにうかがえ、彼の自律的で独自の行動が、結果として平氏の崩壊に結び付いていくわけです。以仁王の歴史的な重要性は疑いようがありません。

しかし、安徳天皇と平氏の都落ち後の寿永二年（1183）、後白河法皇は以仁王の系統を容認せず、木曽義仲の推す北陸宮ではなく、高倉天皇の皇子・後鳥羽を次の天皇とします。源頼朝も「謀叛人」ではないと認め、源頼朝は治承年号を捨てて、寿永年号を用います。

つまり、以仁王は平氏滅亡への端緒を開きながら、後白河法皇から否定されたことになります。

他方、『平家物語』には、後白河法皇が僧・文覚を通じて源頼朝に院宣（命令書）を渡したと見えます。『平家物語』にも、以仁王の「令旨」の話は出てくるのですが、源頼朝挙兵の直接の契機として強調されるのは、後白河法皇の院宣であり、文覚の活躍です。この院宣を事実と見る議論もあるようですが、同時代史料からの裏付けはとれていません。本当だとすればその存在を主張すると思いますので、虚構の可能性が高いでしょう。

いずれにしても、『平家物語』では、以仁王より、後白河法皇を前提にして、平氏打倒のストーリーが展開されていくのです。

要するに、現実に平氏滅亡・北条氏滅亡の先駆となった以仁王と護良親王ですが、『平家物語』は以仁王を脇役、後白河法皇を主役にし、『太平記』は護良親王を脇役、後醍醐天皇を主役にしたといえるのではないでしょうか。

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筆者：谷口 雄太