元ギャルママモデルの日菜あこが9日に自身のアメブロを更新。ヘビロテしているというカジュアル衣料品店『ユニクロ』の『UVカットクルーネックカーディガン』を紹介した。この日、日菜は「だんだん日差しが強くなってきてUVケアが必須な今日この頃」と切り出し「日差しが強い時にさっと羽織れて夜寒い時には防寒にもなるUNIQLOのUVカーディガンをヘビロテ中」と報告。カーディガンについて「生地が薄くてサラッとしてて着心地も軽