ニュージーランドT2着ロデオドライブはWコースで体を動かした。辻師は「追い切り後も状態は変わらず、馬はフレッシュ。馬体重はそんなに増減することはない」と好調キープを強調した。4戦目で初の府中。「初めての場所でイレ込むのかリラックスするかは分からないが、テンションに気をつけて対策する」と万策を講じ戴冠に挑む。