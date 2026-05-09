現地10日に決勝卓球の世界選手権団体戦は9日、英国・ロンドンで行われ、女子準決勝でチーム世界ランク2位の日本が、同4位のドイツと対戦。3-0で下し、6大会連続の決勝進出を決めた。10日の決勝で1971年大会以来、55年ぶりの金メダルを目指す。日本は1回戦でクロアチア、2回戦でルクセンブルクを圧倒。準々決勝でもウクライナを寄せ付けず、決勝トーナメントでは1ゲームも落とさずに進撃してきた。ドイツとの準決勝。第1試合