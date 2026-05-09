SEKAI NO OWARI・Nakajinが、5月15日（金）にソロ4作目となるニューシングル「See U Soon」を配信リリースすることを発表した。本作は、RihannaやDua Lipaの作品でグラミー受賞歴を持つLA拠点のプロデューサー／ソングライターSkylar Monesと、EDMシーンで数々のヒット曲のトップラインを手がけるElle Veeを迎えたコラボレーション楽曲。グローバルなクリエイターとの共鳴によって生まれた、Nakajinの新たなフェーズを提示する一曲