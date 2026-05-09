SEKAI NO OWARI・Nakajinが、5月15日（金）にソロ4作目となるニューシングル「See U Soon」を配信リリースすることを発表した。

本作は、RihannaやDua Lipaの作品でグラミー受賞歴を持つLA拠点のプロデューサー／ソングライターSkylar Monesと、EDMシーンで数々のヒット曲のトップラインを手がけるElle Veeを迎えたコラボレーション楽曲。グローバルなクリエイターとの共鳴によって生まれた、Nakajinの新たなフェーズを提示する一曲となっている。

楽曲は、「追う／逃げる」というスリリングな関係性を軸に、理屈では説明できない化学反応のような強い引力で惹かれ合う2人の姿を描写。疾走感あふれるダンス／EDMサウンドとともに、緊張感と高揚感が交錯するドラマティックな世界観を構築している。

▲「See U Soon」ジャケット

ジャケットアートは「ゲームの中で再会する恋人」をコンセプトに制作。テレパシーのような感覚で互いの存在を感じ取りながらネオンの街を駆け抜けるビジュアルが、「See U Soon＝またすぐ会える」というタイトルの持つ意味とスピード感を鮮やかに体現したものとなった。

■「See U Soon」 - Nakajin, Elle Vee

2026年5月15日（水）配信スタート

Pre-add/Pre-save https://nakajin.lnk.to/seeusoonPR Produced by Nakajin

作詞・作曲： Nakajin, Elle Vee, Skylar Mones

プロデューサー：Nakajin, Skylar Mones