秋田市の公園に、ひょっこり姿を現したカモシカの映像が投稿されました。撮影されたのは今月3日の午前7時ごろ、秋田市中心部にある千秋公園です。映像では、カモシカは時折撮影者を気にしながらもゆっくりと近づき、木の葉を食べる様子が撮影されています。撮影者によりますと、千秋公園でウォーキング中の出来事だということです。