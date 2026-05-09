●キオクシアがストップ高5月7日、半導体大手のキオクシアホールディングスの株価が、前日営業日7000円高のストップ高となった。【こちららも】キオクシアHDは、第2のエヌビディアになるのか?連休に入る前の4月30日に発表された、米サンディスクの好決算を受けての上昇だった。サンディスクはキオクシアと合弁パートナーを結んでいる。同じく半導体大手の韓国サムスン電子の株価も大幅上昇し、時価総額は1兆ドル（1500兆円）